Прокуратура начала проверку после побега двух мальчиков из детсада в Москве

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Два мальчика сбежали из детского сада в столице, но их быстро нашли, прокуратура начала проверку. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"26 июля из дошкольного образовательного учреждения, расположенного на улице Профсоюзной, двое малолетних 2015 и 2016 годов рождения пролезли под забором и покинули территорию детского сада. Позднее мальчики были обнаружены. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает. Прокуратура Москвы проводит проверку", - говорится в сообщении.

Прокуратура проверит соблюдение законодательства о несовершеннолетних и оценит действия воспитателей.