В Кемеровской области столкнулись автобус и грузовик

КЕМЕРОВО, 26 июля. /ТАСС/. Грузовой автомобиль и рейсовый автобус столкнулись на трассе в Кемеровской области, пострадал один человек, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"ДТП произошло на территории Кемеровского муниципального округа на 42-м км автодороги Кемерово - Анжеро-Судженск. Столкнулись пассажирский автобус сообщением Томск - Березовский (Кемеровская область) с автомобилем DAF. В результате ДТП, по предварительной информации, пострадал водитель пассажирского автобуса. Виновник аварии устанавливается", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в салоне автобуса находились шесть пассажиров. По предварительным данным, они не пострадали. Водитель грузовика также не пострадал. Всех пассажиров доставили до места назначения другим транспортным средством. По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.