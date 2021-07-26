Под Белгородом обнаружили более 440 гранат времен Первой мировой войны

ТАСС, 26 июля. Более 440 гранат времен Первой мировой войны обнаружили в понедельник под Белгородом во время работ по прокладке водопровода, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Белгородской области.

"Во время рытья траншеи для прокладки водопровода обнаружили 441 гранату "Ф-1". По уточненным данным взрывотехников, это гранаты времен Первой мировой войны", - сказали в пресс-службе.

Гранаты нашли в поселке Новосадовый-41 Белгородского района. Как уточнили в ведомстве, в настоящее время все боеприпасы ликвидировали на специальном полигоне.