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Под Белгородом обнаружили более 440 гранат времен Первой мировой войны

Их нашли во время работ по прокладке водопровода

ТАСС, 26 июля. Более 440 гранат времен Первой мировой войны обнаружили в понедельник под Белгородом во время работ по прокладке водопровода, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Белгородской области.

"Во время рытья траншеи для прокладки водопровода обнаружили 441 гранату "Ф-1". По уточненным данным взрывотехников, это гранаты времен Первой мировой войны", - сказали в пресс-службе.

Гранаты нашли в поселке Новосадовый-41 Белгородского района. Как уточнили в ведомстве, в настоящее время все боеприпасы ликвидировали на специальном полигоне.

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