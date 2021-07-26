В Лондоне неизвестный напал на женщину в футболке с надписью Charlie Hebdo

ЛОНДОН, 26 июля. /ТАСС/. Полиция Лондона расследует совершенное в воскресенье в Гайд-парке нападение на женщину с применением холодного оружия. Как сообщила в понедельник на своем сайте газета The Daily Telegraph, мотивом преступления мог послужить тот факт, что на жертве была футболка с названием французского сатирического журнала Charlie Hebdo.

При этом в полиции призвали общественность и прессу пока не делать выводов по поводу возможных причин произошедшего. В правоохранительных органах сообщили, что полученные женщиной ранения "не представляют угрозы для жизни". Полиция просит свидетелей оказать помощь в установлении личности нападавшего, который скрылся с места преступления и пока не пойман.

"Пока что расследование находится на начальном этапе, мы пытаемся найти правонарушителя. Хотел бы попросить всех воздержаться от домыслов по поводу причин нападения до тех пор, пока не будут установлены все обстоятельства произошедшего", - заявил суперинтендант столичной полиции Алекс Бингли, слова которого были распространены пресс-службой Скотленд-Ярда.

На видео, появившемся в соцсетях в воскресенье вечером, можно увидеть, как человек в черном дождевике бросается на женщину и наносит ей удар в голову. На другом видео прибывшие на место медики оказывают ей помощь, правая половина лица пострадавшей залита кровью.

7 января 2015 года в Париже вооруженные исламисты напали на редакцию газеты Charlie Hebdo, публиковавшей карикатуры на пророка Мухаммеда. В результате теракта погибли 12 человек, в том числе известные карикатуристы Стефан Шарбонье, Жан Кабю и Жорж Волински. Еще 11 человек получили ранения. 11 января 2015 года более миллиона французов вышли на марш против терроризма с табличками, надпись на которых гласила: "Я - Шарли".