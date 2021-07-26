В Ставропольском крае задержали четверых подозреваемых в вымогательстве у предпринимателя

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали четырех мужчин, которые подозреваются в вымогательстве 30 млн рублей у местного предпринимателя в Ставропольском крае. Об этом ТАСС в понедельник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленники, угрожая расправой бизнесмену, требовали у него 30 млн рублей под видом возвращения несуществующего долга. "Опасаясь за свою жизнь, мужчина передал вымогателям часть незаконно требуемых средств в размере 10 млн рублей. Через некоторое время потерпевший обратился в полицию, - сказала Волк. - В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили местонахождение четырех подозреваемых".

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве (ч. 3 ст. 163 УК РФ). В настоящее время фигуранты арестованы. Еще двое предполагаемых участников группы объявлены в федеральный розыск.