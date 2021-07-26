Росприроднадзор выявил загрязнения воздуха от кожевенного предприятия в Ярославле

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 июля. /ТАСС/. Специалисты Росприроднадзора выявили загрязнение воздуха в Ярославле от деятельности предприятия по производству кожи "Хром". Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным местных СМИ, проверка проводилась после жалоб жителей Ярославля. Завод находится в Красноперекопском районе города, недалеко от жилых домов и реки Которосль.

"По результатам лабораторных исследований, измерений и испытаний обнаружены превышения нормативов допустимых выбросов по сероводороду и аммиаку", - говорится в сообщении.

Нарушения выявили во время выездной внеплановой проверки предприятия "Хром", занимающегося производством кожи для верха мужской, женской и детской обуви, а также кож для галантерейных изделий и одежды. При проверке специалисты отобрали пробы воздуха на стационарных источниках.

Как отмечает пресс-служба, виновных привлекут к административной ответственности.