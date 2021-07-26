В Адыгее возбудили уголовное дело по факту убийства двух иностранцев

МАЙКОП, 26 июля. /ТАСС/. Следователи по Майкопу следственного управления СК РФ по Адыгее возбудили уголовное дело по факту убийства двух иностранцев, в совершении преступления обвиняются четверо граждан одного из государств ближнего зарубежья. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

По данным следствия, 22 июля около 04:30 мск в жилом строении в районе поселка Подгорный Майкопа обнаружили тела двух иностранцев с признаками насильственной смерти.

"Уголовное дело было возбуждено по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ. Установлены и задержаны четверо граждан одного из государств ближнего зарубежья в возрасте от 21 до 28 лет, совершившие убийство с целью завладения имуществом потерпевших. Всем задержанным предъявлено обвинение по п, "а", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство двух лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем". Судом по ходатайству следователя в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что после убийства злоумышленники завладели денежными средствами потерпевших в размере более 3 млн рублей и скрылись с места преступления. Расследование уголовного дела продолжается, добавили в пресс-службе ведомства.