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Пожар на газопроводе в Пермском крае потушили

Пострадавших нет

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Пожар на магистральном газопроводе "Уренгой - Центр II" в Пермском крае ликвидировали. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 22:30 мск пожар полностью ликвидирован. Причина будет установлена. Пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

Вечером 26 июля произошла разгерметизация магистрального газопровода "Уренгой - Центр II" около реки Сылва с последующим факельным выгоранием. Кроме того, началось горение сухой травы на площади 2 га. Угрозы распространения пожара на жилые дома не было. В 21:00 мск факельное горение ликвидировали.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ООО "Газпром трансгаз Чайковский", газ поставляется потребителям по параллельным газопроводам в полном объеме.

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