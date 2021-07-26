В Ивановской области на площади 500 кв. м загорелось неэксплуатируемое здание

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Неэксплуатируемое здание загорелось на площади 500 кв. метров в городе Родники Ивановской области, пожару присвоили повышенный номер сложности. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России.

Информация о пожаре по улице Демьяна Бедного, дом 8, поступила в 22:30 мск. "Происходит возгорание неэкспуатируемого здания на площади порядка 500 кв. метров. Пожару присвоен второй номер сложности. По предварительной информации, пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

Всего к ликвидации привлекаются 42 человека и 13 единиц техники.