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В отношении жителя Камчатки возбудили дело из-за незаконного вылова 4 тонн лосося

Ущерб оценили почти в 2,5 млн рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 июля. /ТАСС/. Уголовное дело за незаконный вылов 4 тонн лососевых пород рыб возбуждено в отношении жителя Камчатки. Ущерб составил почти 2,5 млн рублей, сообщает во вторник пресс-служба управления МВД России по Камчатскому краю.

"В рамках операции "Путина-2021" сотрудники Усть-Большерецкого муниципального отделения МВД России совместно с сотрудниками управления Росгвардии по Камчатскому краю обнаружили троих камчатцев, незаконно выловивших более 4 тонн тихоокеанского лосося. Улов составил более 2,5 тыс. экземпляров рыб лососевых видов, преимущественно это самцы горбуши. Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам Российской Федерации, составил почти 2,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Житель города Елизово ввел в заблуждение своих знакомых, сообщив им, что имеет необходимые для вылова рыбы документы. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов.

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