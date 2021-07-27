В Якутии за сутки ликвидироваои 34 природных пожара на площади более 352 тыс. га

ЯКУТСК, 27 июля. /ТАСС/. Тридцать четыре природных пожара на площади свыше 352 тыс. га ликвидировано в Якутии за последние сутки, площадь активного горения превышает 1,8 тыс. га. Об этом сообщает во вторник пресс-служба регионального управления МЧС России.

"За сутки ликвидировано 34 [природных пожара] на общей площади свыше 352 тыс. га. Площадь активного горения составляет 1 897,3 га. Сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории Верхневилюйского, Мирнинского, Горного, Жиганского, Кобяйского, Нюрбинского, Олекминского, Оймяконского и Сунтарского районов, где зарегистрировано 107 очагов", - говорится в сообщении.

За сутки на тушении природных пожаров были задействованы 1 847 человек и 261 единица техники, привлеченные органами управления якутской территориальной подсистемы РСЧС. "На особом контроле главного управления находятся два природных пожара в 2,8 км от населенного пункта Ударник Томпонского района и в 2 км от населенного пункта Хара-Тумул Оймяконского района. Прямой угрозы перехода огня на населенные пункты нет. Авиация МЧС России была задействована на территории Нюрбинского, Верхневилюйского и Хангаласского районов, совершено 46 сбросов и слито 246 тонн воды, а также переброшено 40 работников лесоохраны", - добавили в ведомстве.

Как сообщил на брифинге председатель Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии Дмитрий Лепчиков, всего в регионе действует 135 природных пожаров на площади свыше 1,2 млн га, проводятся работы по тушению 48 природных пожаров на площади 516 тыс. га.

"За прошедшие сутки локализовано 13 природных пожаров на общей территории 78 тыс. га, - сказал Лепчиков. - Обнаружено 15 природных пожаров на площади более 2 тыс. 800 га. На особом контроле находятся природные пожары на территориях Горного и Верхневилюйского районов - это населенные пункты Ерт, Магарас, Кюерелях и Кырыкый". В оперштабе Якутии добавили, что с 27 июля начинается работа ФБУ "Авиалесоохрана" по дотушиванию пожаров с применением взрывчатых веществ на территории Горного района.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов РФ. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, с 1 июля жителям запрещено посещать леса.