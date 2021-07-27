В воздухе Якутска из-за пожаров выявили превышение ПДК химических веществ

ЯКУТСК, 27 июля. /ТАСС/. Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) химических веществ в 1,4-2,4 раза выявлено в Якутске из-за лесных пожаров. Об этом сообщает во вторник региональное управление Роспотребнадзора на своем сайте.

"В городе Якутске продолжается мониторинг качества атмосферного воздуха, на 09:00 (03:00 мск) 27 июля проведено исследование 16 проб воздуха по показателям: оксид углерода, взвешенные вещества, взвешенные частицы РМ2,5 (мелкодисперсные частицы размером не более 2,5 микрометра), РМ10 (мелкодисперсные частицы размером не более 10 микрометров), диоксид серы, диоксид азота, формальдегид, сажа (углерод)", - говорится в сообщении.

Превышение ПДК химических веществ установлено по показателям: взвешенных веществ - до 1,48 раза, РМ2,5 - до 2,44 раза, РМ10 - до 1,83 раза, диоксида азота - до 1,55 раза.

В регионе действуют 135 природных пожаров на площади свыше 1,2 млн га, проводятся работы по тушению 48 на площади 516 тыс. га. За прошедшие сутки локализовано 13 природных пожаров на общей территории 78 тыс. га, ликвидировано 34 на площади свыше 352 тыс. га.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов РФ. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, с 1 июля жителям запрещено посещать леса.