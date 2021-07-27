{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лесные пожары в России

В пяти районах Сахалина объявили предупреждение о пожарной опасности

Температура достигнет 30 градусов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 июля. /ТАСС/. Спасатели во вторник объявили на 28 июля предупреждение о высокой пожарной опасности в пяти районах Сахалина. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе областного ГУ МЧС России.

"28 июля на территории Тымовского, Смирныховского, Долинского, Анивского районов и города Южно-Сахалинска прогнозируется высокая пожарная опасность лесов", - сказали в управлении.

Ранее в тех же городских округах, кроме Тымовского, объявляли пожарную опасность с 23 по 27 июля. В указанных районах температура воздуха ежедневно достигает около 30 градусов и выше.

Теги
РоссияЛесные пожары в РоссииСахалинская область
В Омске направили на принудительное лечение мужчину, убившего трех щенков
Он снял на видео убийство животных и выложил запись в соцсети
Читать полностью