В СК считают справедливым арест блогера Хованского из-за циничности его поступка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Следователи считают законным, обоснованным и справедливым избрание судом меры пресечения в виде заключения под стражу блогеру Юрию Хованскому, обвиняемому в оправдании терроризма, из-за циничности его поступка. Такое мнение высказала ТАСС первый заместитель руководителя Главного следственного управления СК РФ по Петербургу Марина Парастаева.

"Следует отметить, что после избрания меры пресечения в виде заключения под стражу гражданину Хованскому в интернете действительно имелись высказывания отдельных лиц о несправедливости и чрезмерности меры пресечения. Однако следует понимать, что циничное исполнение песен с оправданием терроризма является умышленным преступлением. Мы не считаем, что избрание меры пресечения в виде заключения под стражу гражданину Хованскому является несправедливым и тем более незаконным", - сказала Парастаева.

Она отметила, что следователи также считают, что Хованский лично знаком со свидетелями под делу, и полагают, что он может давить на них. Кроме того, по версии СК, блогер хорошо владеет информационными технологиями, и в случае избрания ему меры пресечения без изоляции от общества будет невозможно контролировать соблюдение им запретов. При этом Парастаева отметила, что с ходатайством следствия об аресте блогера согласился представитель прокуратуры и его счел обоснованным суд. Также она сообщила, что в СК считают, что Хованский не мог не понимать последствия своих действий, исполняя песню с оправданием действий террористов Салмана Радуева и Шамиля Басаева.

YouTube-блогер Юрий Хованский, на которого подписано более 4 млн человек, был задержан в начале июня в Петербурге, в отношении него возбудили уголовное дело по статье об оправдании терроризма. Поводом для этого стало исполнение им песни с оправданиями теракта в театральном центре на Дубровке в Москве и размещение ее в сети. Защита Хованского и его поклонники считали, что мера пресечения в виде ареста является слишком жесткой, однако суд первой инстанции отправил его в СИЗО, горсуд Петербурга отказался менять меру пресечения.

На прошлой неделе пользователь "ВКонтакте" Илья Давыдов, который называет Хованского товарищем, разместил у себя на странице пост с письмом блогера из СИЗО. В нем Хованский сообщает, что понимает, что его песня "отвратительна и не имеет оправдания". В письме также сообщается, что он приносит извинения за исполнение этой песни.