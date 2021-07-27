Масштаб ЧС в регионах Дальнего востока в 2021 году меньше, чем в 2020 году

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Масштаб ЧС в регионах Дальнего Востока в результате паводка в 2021 года меньше, чем в минувшем году. Об этом заявил глава МЧС России Евгений Зиничев на совещании по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Дальнего Востока во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"В отличие от весеннего половодья, которое у нас прошло без каких-либо существенных последствий - ЧС не объявлялся, было подтоплено 64 дома, - летний паводок стал серьезным испытанием для всей системы РСЧС, хотя и не достиг уровня и последствий 2019 года, когда было подтоплено более 13 тыс. жилых домов", - сказал он.