В Хабаровском крае тушат пять природных пожаров на площади свыше 5,8 тыс. га

ХАБАРОВСК, 27 июля. /ТАСС/. Лесопожарные формирования в Хабаровском крае тушат возгорания на общей площади более 5,8 тыс. га, сообщили ТАСС в отделе охраны и защиты лесного фонда краевого комитета лесного хозяйства.

"В Хабаровском крае в начале недели лесоохрана зарегистрировала 11 природных пожаров. Очаги возникли в Николаевском, Аяно-Майском, Советско-Гаванском и Тугуро-Чумиканском районах. В зоне активного тушения находятся пять пожаров на общей площади 5 806 га. На тушении задействовано 129 человек, используется 41 единица техники", - сказали в отделе.

Самая большая площадь приходится на Николаевский район, где действует один пожар в лесничестве на площади более 5,5 тыс. га, он локализован. На прошлой неделе в Николаевском и других районах отмечалось задымление от пожаров в Якутии, в настоящее время дым рассеялся с изменением направления ветра.

Всего в регионе огнем охвачено более 8,2 тыс. га леса, в том числе зарегистрировано возгорание на территории заповедника Джугджурский на 7 га. Часть возгораний не тушится.

"Некоторые пожары расположены в труднодоступной или удаленной местности, куда добраться практически невозможно. Тем более туда не получится доставить технику. Специальная комиссия оценивает опасность таких очагов, и если ее нет, то принимается решение не ликвидировать пожары, а наблюдать за ними до их естественного затухания. В основном такие пожары появляются далеко в тайге от гроз. Сейчас у нас как раз действует пять подобных возгораний на площади 2,4 тысячи га", - приводятся в сообщении на сайте правительства Хабаровского края слова и. о. начальника отдела охраны и защиты лесного фонда краевого комитета лесного хозяйства Владимира Летуты.

Для профилактики пожаров на территории 18 муниципалитетов Хабаровского края действует особый противопожарный режим, в Николаевском районе введен режим ЧС в лесах муниципального характера - людям запрещено посещение лесов, проведение любых огневых работ.

Погодные условия

В регионе сейчас установилась аномальная жара, дневная температура на семь градусов выше среднесуточной в этот период года, из-за чего риск пожаров возрос многократно. При этом более 60% всех пожаров происходит по вине человека. "Еще с начала весны мы регулярно проводим профилактические рейды в лесах, выявляя нарушителей противопожарного режима. За его нарушение предусмотрены внушительные штрафы. Физическое лицо может быть наказано на сумму до 7 тыс. рублей, а юрлицо - до 500 тыс. рублей. Но наказание - не главное, важно, что любые возгорания могут потенциально перерасти в пожары, уничтожающие все на своем пути. Пример тому - ситуация в Якутии. Поэтому призываем наших жителей не нарушать правила пожарной безопасности", - сказал Летута.

С начала пожароопасного периода в Хабаровском крае огнем пройдено 147 тыс. га, в 2020 году за аналогичный период площадь пожаров составляла 226 тыс. га.