Лесной пожар в Тункинском национальном парке в Бурятии потушили

УЛАН-УДЭ, 27 июля. /ТАСС/. Природный пожар, возникший в минувшие выходные на территории Тункинского национального парка в Бурятии (является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО), потушен. Об этом сообщила ТАСС во вторник главный специалист-эксперт отдела охраны, защиты лесов Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ) Ольга Быкова.

"Пожар ликвидирован на площади 2,3 га. Работы по тушению очага проводили сотрудники парашютно-десантной пожарной службы ФБУ "Авиалесоохрана", - сообщила Быкова.

В пресс-службе нацпарка уточнили, что пожар был обнаружен 25 июля при плановом облете особо охраняемой природной территории (ООПТ), он возник из-за грозы. При тушении возгорания задействовали вертолет.

По состоянию на утро 27 июля в Бурятии зарегистрирована одна термоточка - в Окинском районе. "Она находится в труднодоступной, горной местности, где применение сил и средств пожаротушения, облета с воздуха, невозможно. Термоточка находится под постоянным наблюдением программы космического мониторинга "ИСДМ-Рослесхоз". Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет", - отметила Быкова.

По данным синоптиков, в ближайшие несколько суток сохранится высокая пожарная опасность в Окинском и Тункинском районах на западе Бурятии. Окинский район считается отдаленным и труднодоступным, преобладающий рельеф там - горы и хребты. В Тункинском районе расположен Тункинский национальный парк, являющийся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, его площадь составляет около 1,2 млн га, большая часть ООПТ покрыта лесом.

В настоящее время на территории республики наблюдается задымленность, в том числе в городе Улан-Удэ. Но это связано, отметили в РАЛХ, с лесными пожарами в соседней Якутии. Там, по данным местных властей, действует 135 природных пожаров на площади свыше 1,2 млн га, проводятся работы по тушению 48 природных пожаров на площади 516 тыс. га. В Якутии действует режим чрезвычайной ситуации.