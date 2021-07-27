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В Курске трамвай сошел с рельсов

Два человека получили травмы

КУРСК, 27 июля. /ТАСС/. Трамвай сошел с рельсов во вторник утром в Курске, в результате два человека получили травмы. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по региону.

"По предварительной информации, трамвай в районе дома 211 по улице Верхняя Луговая сошел с рельсов, в результате ДТП пострадал пассажир - мужчина 1950 года рождения и женщина-пешеход 1988 года рождения", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили в ведомстве, пострадавшие получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали.

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