Жителя Петербурга задержали за стрельбу из окна квартиры по подросткам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Полицейские задержали жителя Красносельского района Санкт-Петербурга, который обстрелял из пневматического оружия подростков из окна своей квартиры, в результате чего они были госпитализированы, сообщили журналистам в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"Полицией установлено, что 43-летний хозяин квартиры, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета в подростков 16 и 17 лет. Оба несовершеннолетних госпитализированы в медучреждение с ушибами", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, сообщение от очевидцев о стрельбе из окна квартиры на улице Маршала Захарова поступило около 20:00 в понедельник. Прибывшие на место полицейские задержали злоумышленника. В отношении задержанного полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ), ему грозит до семи лет лишения свободы.