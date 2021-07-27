Около 80 человек эвакуировали при пожаре в больнице в Белгородской области

ТАСС, 27 июля. Около 80 человек эвакуировали при пожаре, произошедшем во вторник утром в больнице в поселке Волоконовка Белгородской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Огнем повреждена внешняя обшивка здания на площади около 200 кв. м. Благодаря оперативным действиям огнеборцев дальнейшее распространение огня на помещения больницы не было допущено. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания были эвакуированы 78 человек, в результате происшествия никто не пострадал", - сказали в пресс-службе, отметив, что больница продолжает работу.

Всего к ликвидации пожара привлекались 47 человек и 16 единиц техники. Как отметил врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков, в настоящее время на место пожара выехали руководители департаментов здравоохранения и строительства, они проведут оценку ущерба для восстановления больницы в короткие сроки.