Осужденного нашли мертвым в СИЗО Челябинской области

ТАСС, 27 июля. Мужчина, осужденный за бандитизм и разбой, найден мертвым в СИЗО Челябинской области. Предварительная причина смерти - суицид. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе регионального ГУ ФСИН.

"В СИЗО № 1 по Челябинской области найден осужденный 1971 года рождения без признаков жизни. <…> Следов насильственной смерти не выявлено. Предварительная причина смерти - суицид", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по данному факту проводится проверка. Мужчина был осужден по ч. 2 ст. 209 ("Бандитизм") и ч. 4 ст. 162 ("Разбой") УК РФ. Свою проверку по факту происшествия проводит следственное управление СК РФ по региону.