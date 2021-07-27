Павлов продолжит защищать Сафронова, несмотря на его допрос по делу адвоката

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Адвокат Иван Павлов продолжит защищать обвиняемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, несмотря на то, что он был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу в отношении своего адвоката. Об этом ТАСС сообщил другой защитник Сафронова Даниил Никифоров.

"Формально запрет Павлову общаться с Сафроновым не означает, что он не сможет защищать советника главы Роскосмоса. Просто это затруднит осуществление защиты, но, насколько мне известно, Павлов продолжит вести защиту Сафронова, в том числе в судах", - сказал Никифоров.

На прошлой неделе Сафронов был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу Павлова. Поскольку среди запретов, наложенных на адвоката в качестве меры пресечения Басманным судом, есть запрет общаться со свидетелями по его уголовному делу, это значит, что общаться со своим подзащитным Павлов теперь не может.

Ранее в гостиничном номере Павлова в Москве был проведен обыск. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 310 УК РФ ("Разглашение данных предварительного расследования"), связанное с делом Сафронова. Адвокату вменяется передача газете "Ведомости" постановления о привлечении его подзащитного в качестве обвиняемого и разглашение журналистам информации об анонимном свидетеле.