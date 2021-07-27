В Перми в акватории Камы затонул катер

ПЕРМЬ, 27 июля. /ТАСС/. Катер затонул в акватории реки Камы в Перми, ведутся мероприятия по ограничению распространения топлива. Об этом сообщает во вторник Уральская транспортная прокуратура.

"27 июля около 12:00 (10:00 мск) в районе Красавинского моста через реку Каму в Перми затонуло маломерное судно типа "Ярославец", пришвартованное к технологическому причалу. Организованы мероприятия по установлению боновых заграждений для ограничения распространения топлива в водной акватории", - говорится в распространенном сообщении.

Пострадавших нет. Спасателями проводятся водолазные работы по обследованию судна. По данному факту организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности судоходства и экологического законодательства.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю, в настоящий момент угрозы распространения топлива нет. Собственник катера находится на месте, в течение дня планируется поднять судно из воды.