На Ставрополье после обстрела машины на федеральной дороге возбудили дело

СТАВРОПОЛЬ, 27 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после обстрела автомобиля на федеральной автодороге "Кавказ" в Ставропольском крае. В результате происшествия пострадал 27-летний мужчина, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"В Кочубеевском муниципальном округе возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство мужчины. <…> По данным следствия, ночью с 25 на 26 июля текущего года в Кочубеевском районе на федеральной автодороге "Кавказ" неизвестные, двигаясь на автомобиле Toyota Land Cruiser, выстрелили не менее шести раз в машину, за рулем которой находился 27-летний мужчина", - говорится в сообщении.

Пострадавшего доставили в больницу с огнестрельным ранением предплечья. Стрелявшие с места происшествия скрылись. По данным местных СМИ, в результате нападения пострадал местный бизнесмен, ему была оказана медицинская помощь, угрозы жизни нет.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ("Приготовление к преступлению"), ч. 1 ст. 105 ("Убийство"), ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия"). Устанавливаются причастные к совершению преступления.