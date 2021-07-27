Напавшего на пассажиров автобуса в Красноярском крае арестовали

КРАСНОЯРСК, 27 июля. /ТАСС/. Суд арестовал до 15 сентября мужчину, напавшего на пассажиров автобуса в Красноярском крае. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе краевой прокуратуры.

15 июля 33-летний пассажир рейсового автобуса ранил ножом трех других пассажиров и водителя, а затем ранил себя. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц").

"Сегодня Новоселовским районным судом с учетом позиции прокурора Новоселовского района обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 21 день, до 15 сентября", - сообщили в прокуратуре.

Подозреваемый вину по предъявленному обвинению не признал. Ранее в связи с причинением себе ножевых ранений обвиняемый находился на лечении в стационаре Новоселовской больницы.