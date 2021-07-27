ЕСПЧ постановил выплатить компенсацию россиянину, стрелявшему в полицейских при ограблении

ПАРИЖ, 27 июля. /ТАСС/. Европейский суд правам человека (ЕСПЧ) рассмотрел во вторник девять исков со стороны россиян, сгруппированных в общее дело под названием "Минин и другие против России". Речь идет о жалобах на жестокое обращение с истцами в полиции и на отсутствие эффективного расследования по ним. Суд, как свидетельствует распространенное им решение, постановил, что Россия должна выплатить по ряду этих дел в общей сложности €185 тыс.

Заявителями являются граждане России, которые были арестованы в разные даты в период с 2004 по 2012 год по подозрению в совершении преступлений. В частности, Юрий Минин 15 декабря 2004 года был задержан сотрудниками Советского отдела полиции Кургана, когда он пытался ограбить магазин. Минин сделал несколько выстрелов из обреза в полицейских, производивших задержание, ранив одного из них. В дальнейшем он утверждал, что был избит полицией - согласно его медицинской карте, у него были констатированы ушибы мягких тканей на лице и закрытый перелом девятого ребра слева.

В августе 2005 года Курганский областной суд в суде присяжных признал Минина виновным в попытке ограбления, незаконном хранении огнестрельного оружия и вооруженном нападении на сотрудника полиции. Уголовное расследование по жалобе на телесные повреждения было приостановлено и никаких других процессуальных решений принято не было, отмечают в ЕСПЧ.

Европейский суд остановил, что Россия должна выплатить Минину в качестве компенсации неимущественного вреда €6 тыс., тогда как он требовал суммы более €38 тыс. Остальные выплаты проводятся по делам "Ерошенко против России", "Алаев против России", "Гротузис против России", "Цикало против России", "Алаев против России", "Платов против России", "Накагутов против России" и "Вербитская против России". При этом по делу "Гротузис против России" жалобщик требовал компенсации в €400 тыс. По делу Ерошенко компенсации достигают €29 тыс. По пяти другим делам, включая дело "Гротузис против России", назначены выплаты в €26 тыс.

В отношении жалоб со стороны Ерошенко, Алаева, Коновалова, Гротузиса, Цыкало, Палатова, Накагутова и Вербицкого ЕСПЧ констатировал, что со стороны России имело место нарушение статьи 3 Европейской конвенции по правам человека, которая гласит, что "никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию".