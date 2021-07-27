СМИ: один человек погиб в результате взрыва на предприятии в Леверкузене

БЕРЛИН, 27 июля. /ТАСС/. Как минимум один человек погиб в результате мощного взрыва, прогремевшего во вторник утром на территории центра по утилизации отходов в германском городе Леверкузен на юге федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия. Об этом во вторник сообщил телеканал Welt.

По его информации, один человек погиб, четверо получили серьезные травмы из-за взрыва на химическом предприятии, управляемом компанией Currenta GmbH & Co. OHG. Еще пятеро сотрудников на данный момент числятся пропавшими без вести.

Ранее сообщалось, что около 09:30 по местному времени (10:30 мск) на химическом предприятии, расположенном на территории промзоны Chempark в районе Висдорф (город Леверкузен) произошел сильный взрыв. Сначала очевидцы и несколько СМИ указывали, что речь шла об одном из объектов германской химико-фармацевтической компании Bayer. Однако впоследствии представитель фирмы опроверг эту информацию, заверив, что объекты компании не пострадали. По уточненным данным, предприятие, где прогремел взрыв, находится под управлением компании Currenta GmbH & Co. OHG.

В настоящее время причина случившегося не установлена, ведется расследование. Полиция Леверкузена предупредила жителей о необходимости держать двери и окна закрытыми, а также призвала не покидать свои дома.