На Алтае возбудили дело после того, как женщина выбросила ребенка с седьмого этажа

БАРНАУЛ, 27 июля. /ТАСС/. Следователи в Алтайском крае возбудили уголовное дело после того, как жительница Бийска сбросила свою трехмесячную дочь из окна квартиры на седьмом этаже. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ во вторник.

"По данным следствия, днем 27 июля 33-летняя жительница Бийска из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже жилого дома, выкинула свою трехмесячную дочь, а затем выпрыгнула сама. С травмами ребенок и женщина госпитализированы", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство малолетнего"). Следователи выяснили, что женщина воспитывает двух малолетних детей.

Проверку произошедшего начала и региональная прокуратура. По данным ведомства, будет дана оценка не только исполнению родителями своих обязанностей, но и эффективности работы сотрудников органов системы профилактики и правонарушений несовершеннолетних, которые должны выявлять семьи в социально опасном положении.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что мать длительное время стояла на учете у психиатра.