Площадь лесного пожара в Костромской области увеличилась до 720 га

КОСТРОМА, 27 июля. /ТАСС/. Площадь лесного пожара в Кологривском районе Костромской области во вторник увеличилась до 720 га. Об этом сообщила пресс-служба администрации Костромской области.

Лесной пожар в Кологривском районе был обнаружен 18 июля в ходе видеомониторинга. С 21 июля в районе ввели режим чрезвычайной ситуации. По данным на 22 июля площадь пожара составляла 348 га.

"Площадь возгорания составляет 720 га, в том числе, 230 га - активного горения. На данный момент все силы и средства направлены на то, чтобы окружить участок остановить распространение огня и локализовать очаг", - говорится в сообщении.

Тушение пожара осложняется сухой погодой и порывами ветра. Участок возгорания находится на серьезном отдалении от источников воды.

"На месте пожара постоянно усиливается группировка сил и средств. Сейчас в работах задействовано уже 156 человек и 48 единиц техники от пожарно-химической станции, лесничества, арендаторов лесных участков, дорожных предприятий, лесопромышленных предприятий, МРСК Центра и МЧС", - информирует пресс-служба.

На территории Костромской области действует особый противопожарный режим. В настоящее время посещение лесов запрещено.