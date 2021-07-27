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На Валаамском архипелаге произошел природный пожар

Угрозы церковным объектам нет

ТАСС, 27 июля. Природный пожар произошел на острове Путсаари Валаамского архипелага в Карелии, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"В 13:40 поступило сообщение о возникновении природного пожара на площади 1,2 га на острове Путсаари Валаамского архипелага в Республике Карелия. По предварительным данным, пострадавших нет", - сказали в ведомстве.

Огонь не угрожает скиту Сергия Валаамского и стоящим поблизости постройкам. В тушении участвуют 22 человека, два катера МЧС с мотопомпами, а также вертолеты Ми-8 и Ка-32. Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что на острове проживают восемь монахов.

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