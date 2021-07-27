Экс-замначальника ИК в Ульяновской области приговорили к 2,5 года колонии за мошенничество

УЛЬЯНОВСК, 27 июля. /ТАСС/. Димитровградский городской суд приговорил к 2,5 года колонии общего режима бывшего заместителя начальника исправительной колонии № 10 в Ульяновской области за мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями. Об этом говорится во вторник в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по региону.

"Собранные следственными органами СК РФ по Ульяновской области доказательства признаны Димитровградским городским судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего заместителя начальника ФКУ ИК-10 УФСИН России по Ульяновской области, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК "Злоупотребление должностными полномочиями", ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере". Приговором суда ему назначено наказание в виде 2,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - отмечается в сообщении.

Осужденный был взят под стражу в зале суда.

Следствием и судом установлено, что в сентябре 2019 года на тот момент заместитель начальника исправительной колонии отдал незаконное устное распоряжение подчиненному не регистрировать сообщение о факте дезорганизации деятельности исправительного учреждения, совершенного одним из осужденных. Это было выявлено при проверке видеоархива учреждения, после чего скрытое сообщение о применении насилия в отношении сотрудника учреждения было зарегистрировано. В результате было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 321 УК РФ, по которому в настоящее время уже вынесен обвинительный приговор.

Следствие также установило, что заместитель начальника колонии путем обмана с октября 2019 года по март 2020 года получил от одного из осужденных 250 тыс. рублей за обещание решить вопрос об условно-досрочном освобождении и в отказе депортации за пределы Российской Федерации, который не входил в его полномочия. Деньгами он распорядился по своему усмотрению.