После взрыва в Леверкузене временно закрыли детские площадки

БЕРЛИН, 27 июля. /ТАСС/. Власти города Леверкузен (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) после мощного взрыва, произошедшего во вторник утром на территории центра по утилизации отходов в районе Висдорф, в качестве меры предосторожности приняли решение о закрытии детских площадок. Об этом сообщило агентство DPA .

По его информации, детские площадки в районах Бюрриг и Опладен "будут временно закрыты до дальнейших распоряжений". При этом местные власти уточняют, что ухудшения ситуации в Леверкузене не ожидается, а концентрация загрязняющих веществ, попавших в атмосферу в результате взрыва и последующего пожара, находится в пределах нормы.

В свою очередь представитель оператора Chempark подчеркнул, что "угроза для города все еще сохраняется". В этой связи жителям рекомендуют пока не пользоваться водой из-под крана для мытья продуктов питания.

Во вторник утром около 09:40 по местному времени (10:40 мск) на химическом предприятии, расположенном на территории промзоны Chempark в районе Висдорф (город Леверкузен) и находящемся под управлением компании Currenta GmbH & Co. OHG, произошел сильный взрыв. По последним данным, как минимум один человек погиб, 16 пострадали и еще четверо числятся пропавшими без вести. Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Пожар, возникший после сильного взрыва, удалось потушить. Спасатели продолжают поиск пропавших без вести.

В настоящее время причина случившегося не установлена, однако уточняется, что в центре по утилизации отходов в районе Бюрриг взорвалась цистерна. Местная полиция предупредила жителей о необходимости держать двери и окна закрытыми, а также призвала не покидать свои дома.