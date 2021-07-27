Reuters: в Камеруне боевики атаковали армейский пост

ПРЕТОРИЯ, 27 июля. /ТАСС/. По меньшей мере пять военнослужащих Камеруна и один гражданский убиты на севере страны во время нападения боевиков на армейский пост в районе поселка Зигу, расположенного вблизи озера Чад. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на местные власти.

Атака была совершена вечером 26 июля, отмечает агентство. Она стала второй подобной за последние три дня. В субботу боевики напали на расположенную в 50 км к северу от Зигу армейскую базу в Самге и убили восемь военнослужащих. По словам камерунского командования, в ходе боя правительственные силы ликвидировали в Самге более 20 боевиков.

Камерунский Институт исследований в области безопасности считает, что эти атаки были проведены группировкой "Исламское государство в Западной Африке" (ISWAP, часть запрещенной в РФ группировки "Исламское государство"), которая в 2015 году вышла из "Боко харам". В мае в Нигерии в стычке с отрядом ISWAP погиб главарь "Боко харам" Абубакар Шекау. После этого ISWAP взяла под свой контроль базы "Боко харам" в южной и юго-западной части побережья озера Чад. Именно с них сейчас боевики и наносят удары по территории Камеруна. Так, в текущем месяце террористами из ISWAP были совершены девять нападений на военные объекты на севере Камеруна.