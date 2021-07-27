В двух районах Костромской области зафиксировали очаги оспы овец

КОСТРОМА, 27 июля. /ТАСС/. Очаги оспы овец зафиксированы в Костромском и Нерехтском районах Костромской области. Кроме того, в Буйском районе региона выявлены очаги африканской чумы свиней, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе областной администрации.

"Выявлено семь очагов оспы овец в Костромском и Нерехтском районах. Также два очага африканской чумы свиней в Буйском районе", - сказал собеседник агентства.

Заболевания животных выявлены в личных подсобных хозяйствах. В очагах, а также в радиусе 20 км от них, установлены ограничительные мероприятия. На дорогах выставлены контрольно-пропускные посты, организовано дежурство специалистов государственной ветеринарной службы, оборудованы дезбарьеры.

"Из хозяйств изъято поголовье скота. Также проводится вакцинация овец в Нерехтском и Костромском районах, планируется привить животных на территории Красносельского, Буйского и Галичского районов. Уже вакцинировано более 3 тыс. голов мелкого рогатого скота", - информирует пресс-служба.