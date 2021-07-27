СМИ: число пострадавших при взрыве в Леверкузене увеличилось до 31

БЕРЛИН, 27 июля. /ТАСС/. Число пострадавших в результате мощного взрыва, произошедшего во вторник утром на территории центра по утилизации отходов в германском городе Леверкузен на юге федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия, возросло до 31. Об этом сообщила газета Suddeutsche Zeitung.

По ее информации, как минимум один человек погиб, 31 пострадал и еще четверо числятся пропавшими без вести. Ранее сообщалось о 16 пострадавших, из которых двое находятся в тяжелом состоянии.

Во вторник утром около 09:40 по местному времени (10:40 мск) на химическом предприятии, расположенном на территории промзоны Chempark в районе Висдорф (город Леверкузен) и находящемся под управлением компании Currenta GmbH & Co. OHG, произошел сильный взрыв. Пожар, возникший после взрыва, удалось потушить. Власти Леверкузена в качестве меры предосторожности приняли решение о закрытии детских площадок.

Представитель оператора Chempark подчеркнул, что вероятной причиной произошедшего стало возгорание химических веществ, в частности, хлорсодержащих растворителей. Однако администрация города уточнила, что ухудшения ситуации в Леверкузене не ожидается. Концентрация загрязняющих веществ, попавших в атмосферу в результате взрыва и последующего пожара, находится в пределах допустимой нормы.