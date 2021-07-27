Жителя Тверской области осудили на 16 лет за подготовку теракта в День Победы

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Суд признал виновным жителя города Кимры Тверской области в убийстве, незаконном изготовлении и хранении оружия и боеприпасов, а также в приготовлении к теракту, который он планировал совершить к 75-летию годовщины Победы. Ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы, сообщила во вторник пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остального срока - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.

В пресс-службе отметили, что фигуранта дела признали виновным по ч. 1 ст. 223 УК РФ и ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконное изготовление и хранение оружия и боеприпасов"), п. "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ ("Приготовление к совершению террористического акта"), а также ч. 1 ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности").

По данным пресс-службы, в 2019 году житель города Кимры 2001 год рождения изготовил и хранил у себя дома огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. Он планировал совершение теракта, публично призывал к экстремистской деятельности, а также беспричинно убил незнакомого 48-летнего мужчину, используя изготовленное ранее оружие.

"В период празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне молодой человек планировал проведение террористического акта, направленного на дестабилизацию деятельности органов государственной власти на территории города Кимры", - добавили в пресс-службе.

Молодой человек был задержан сотрудниками управления ФСБ России в Тверской области в мае 2020 года. Все время расследования уголовного дело он находился под арестом.