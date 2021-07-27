Суд вынес приговор осужденным, сбежавшим в 2020 году из ИК-2 в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 27 июля. /ТАСС/. Кировский районный суд Махачкалы вынес приговор в отношении шестерых осужденных, которые сбежали из исправительной колонии в Дагестане в сентябре 2020 года, а также троих пособников. Об этом сообщается на сайте суда.

По версии следствия, 22 сентября 2020 года шестеро осужденных, отбывающих срок в исправительной колонии, которая расположена в поселке Шамхал Кировского района Махачкалы, сделали подкоп, через который совершили побег.

"Кировский районный суд г. Махачкалы рассмотрел в открытом судебном заседании в особом порядке уголовное дело в отношении Аминова Р. Р., Бойматова Ш. Р., Машрабова М. Х., Ахмеднабиева Н. А., Абдулкадирова М. А., Мириева М. А., Магомедова Ш. И., Аминова З. Р., Ахмеднабиева Г. А. Все они признаны виновными в совершении побега из места лишения свободы (ч. 2 ст. 313 УК РФ) <...> Каждому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года", - говорится в сообщении суда.

Уточняется, что суд прибавил к указанным срокам не отбытую заключенными часть наказания по предыдущим приговорам судов. Таким образом, окончательно Аминов приговорен к девяти годам и трем месяцам лишения свободы, Бойматов получил восемь лет и пять месяцев, Машрабов - пять лет и три месяца, Ахмеднабиев - 11 лет и девять месяцев, Абдулкадиров приговорен к 10 годам и девяти месяцам, а Мириев - к семи годам и одному месяцу лишения свободы.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе суда, еще трое человек судом признаны виновными в пособничестве в побеге из-под стражи, совершенном группой лиц по предварительному сговору. "Им назначены условные сроки. Одному два года, двоим - полтора года", - добавили в пресс-службе суда.