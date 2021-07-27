Число погибших при взрыве на предприятии в Леверкузене возросло до двух

БЕРЛИН, 27 июля. /ТАСС/. Число погибших в результате мощного взрыва, прогремевшего во вторник утром на территории центра по утилизации отходов в Леверкузене на юге федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия, возросло до двух человек. Об этом говорится в распространенном заявлении компании Currenta GmbH & Co. OHG, под управлением которой находится предприятие.

"В результате взрыва погиб еще один человек", - информировала компания. "Поиск пропавших без вести продолжается. К сожалению, надежды найти их живыми тают", - подчеркнул представитель оператора Chempark Ларс Фридрих.

Во вторник около 09:40 по местному времени (10:40 мск) на химическом предприятии, расположенном на территории промзоны Chempark в районе Висдорф (город Леверкузен), произошел сильный взрыв. Пожар, возникший после взрыва, удалось потушить. По последним данным, травмы получил 31 человек, еще четверо числятся пропавшими без вести. Пять человек находятся в тяжелом состоянии. В качестве меры предосторожности власти Леверкузена приняли решение о временном закрытии детских площадок.

Представитель оператора Chempark информировал, что вероятной причиной произошедшего стало возгорание химических веществ, в том числе хлорсодержащих растворителей. Администрация города не ожидает ухудшения ситуации в Леверкузене. Концентрация загрязняющих веществ, попавших в атмосферу в результате взрыва и пожара, находится в пределах допустимой нормы.