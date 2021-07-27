Отель, в ресторане которого отравились дети, приостановил работу в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Роспотребнадзор временно приостановил деятельность отеля "Ладога-Отель" в Санкт-Петербурге после того, как были выявлены случаи кишечной инфекции у детей, которых кормили в его ресторане. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе управления Роспотребнадзора по городу.

Ранее в ведомство поступила информация о случаях кишечной инфекции у организованной группы детей, которые следовали из Санкт-Петербурга в Екатеринбург на поезде. Было установлено, что последний прием пищи проходил в ресторане отеля "Ладога-Отель", который расположен в доме №26 по проспекту Шаумяна.

"В ресторане отеля "Ладога-Отель" выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Деятельность [отеля] с 26.07.2021 временно приостановлена. Материалы дела направлены в суд для решения вопроса об административном приостановлении деятельности", - говорится в сообщении.

Как уточнили в управлении, специалисты управления провели обследование сотрудников ресторана, а также отобрали пробы пищевой продукции, воды и некоторые другие. Среди нарушений обнаружено нарушение условий хранения продуктов, изготовление пищи без необходимых документов и неудовлетворительное санитарное состоящие производственных помещений ресторана.