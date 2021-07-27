Открытое горение ликвидировали в трехэтажном жилом доме в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в трехэтажном жилом доме на улице Центральной в Ростове-на-Дону, откуда во вторник эвакуировали 13 человек. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МЧС России по Ростовской области.

"В 21:16 мск ликвидация открытого горения", - сообщил представитель ведомства. Мужчина 1942 года рождения госпитализирован с ожогами.

Ранее сообщалось, что из горящего трехэтажного частного жилого дома были эвакуированы 13 человек. Пожарные локализовали возгорание на площади 250 кв. м. В борьбе с огнем принимают участие 59 человек, задействовано 18 единиц техники.