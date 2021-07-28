Житель Свердловской области обвиняется в убийстве знакомого из-за долга

ТАСС, 28 июля. Следователи предъявили обвинение жителю Свердловской области в похищении и убийстве человека в 2016 году. По данным следствия, обвиняемый вместе с подельником похитили человека, чтобы вернуть долг, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону.

Ранее местные СМИ сообщали, что сумма долга составляла 500 рублей.

"Жителю 1994 года рождения предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. п."а", "в", "г" ч. 2 ст. 126 УК РФ "Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия" и п. п."в", "ж", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство, сопряженное с похищением человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в ночь на 3 июля 2016 года обвиняемый и его знакомый похитили в городе Карпинске задолжавшего им молодого человека, чтобы вернуть деньги. Они вывезли потерпевшего в лес, где, избивая и угрожая, заставили копать себе яму. Опасаясь, что мужчина сообщит о покушении, фигуранты дела убили его и спрятали тело в выкопанной яме.

"В ходе расследования уголовного дела было установлено место происшествия, где потерпевшему были причинены телесные повреждения и где он оказался погребенным в выкопанной им же самим яме. Тело убитого <...> также было обнаружено - это место указал один из сообщников. Второй соучастник преступления избежит привлечения к уголовной ответственности, поскольку на данный момент он скончался", - добавили в пресс-службе.

За совершение наиболее тяжкого из указанных преступлений предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.