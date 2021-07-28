Трое жителей Хабаровского края получили сроки в колонии за нелегальную добычу черной икры

ХАБАРОВСК, 28 июля. /ТАСС/. Суд в Хабаровском крае приговорил к различным срокам заключения троих жителей Николаевска-на-Амуре за незаконный вылов краснокнижных осетров и оборот черной икры. Об этом сообщила региональная прокуратура.

"Приговором Ульчского районного суда участники организованной преступной группы осуждены за совершение преступления по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ "Незаконные добыча и оборот водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, совершенные организованной группой", - говорится в сообщении.

Суд приговорил одного из фигурантов уголовного дела к 3,5 годам лишения свободы, двоих других осудили на три года лишения свободы каждого. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима. С них также взыскали сумму ущерба в размере 84 тыс. рублей, уточнили ТАСС в прокуратуре. Объем незаконно добытой черной икры составил 104 кг.

Преступную группу по добыче осетров мужчины создали в 2018 году. Они вылавливали рыбу в Амуре, перерабатывали ее, перевозили и продавали. Мужчин задержали в ходе проводимых оперативно-разыскных мероприятий.