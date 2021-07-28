В Якутии действуют семь природных пожаров вблизи населенных пунктов

ЯКУТСК, 28 июля. /ТАСС/. Природные пожары действуют в Якутии вблизи семи населенных пунктов, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе регионального Минэкологии.

"На расстоянии менее пяти км действуют два природных пожара - у села Ситте Кобяйского района и села Кюерелях Горного района. На расстоянии менее 10 км действуют пять природных пожаров у населенных пунктов Кырыкый Верхневилюйского района, Смородичный Кобяйского района, Хонгор-Бие Намского района, Кептин и Дикимдя Горного района", - сказали в министерстве.

Как отметили в пресс-службе, общая площадь, пройденная огнем, составляет около 129 тыс. га.

В пресс-службе регионального правительства добавили, что наиболее сложной ситуация остается в Горном, Кобяйском, Верхневилюйском, Мирнинском и Сунтарском районах. По данным Минспорта Якутии, утром 28 июля для помощи в тушении пожаров в Горный район выехали 110 сотрудников регионального министерства по физической культуре и спорту, подведомственных ему учреждений и ведущие спортсмены региона.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. Сейчас там действует режим чрезвычайной ситуации. С 1 июля жителям запретили посещать леса. На территории республики действуют 126 природных пожаров на площади свыше 1,3 млн га, из них на 48 ведутся работы по тушению. По данным оперативного штаба Якутии, ликвидировали 11 природных пожаров на площади 55 111 га, локализовали 12 на площади 76 984,5 га.