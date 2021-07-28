В ДТП в Башкирии пострадали четыре человека

УФА, 28 июля. /ТАСС/. Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Благоварском районе Республики Башкортостан, пострадали четыре человека, сообщает республиканское ГИБДД.

"В десятом часу вечера в Благоварском районе на 1389-м км автодороги Самара - Уфа - Челябинск столкнулись "Лада Приора" под управлением 46-летнего жителя ЯНАО и встречная "Лада Xray", за рулем которой находился 46-летний житель Курганской области. В результате столкновения в больницу был госпитализирован водитель Priora и три пассажира Xray, в том числе двое детей 3 и 11 лет", - говорится в сообщении.

По факту ДТП ведется проверка, устанавливаются причины и условия произошедшего.