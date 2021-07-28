В ХМАО хозяин выплатит 40 тыс. рублей покусанному его собакой ребенку

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 июля. /ТАСС/. Суд по иску прокурора обязал жителя Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ) выплатить покусанному его собакой ребенку 40 тыс. рублей компенсации морального вреда. В результате инцидента девочка получила травмы и лечилась в больнице, сообщили журналистам в среду в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Суд удовлетворил исковое заявление прокурора и взыскал с владельца собаки в пользу ребенка компенсацию морального вреда в сумме 40 тыс. рублей", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, в сентябре 2020 года на 7-летнюю девочку набросилась немецкая овчарка и покусала ее. Случившееся произошло по вине хозяйки собаки, которая выгуливала ее без намордника и не смогла удержать на поводке. В результате ребенок получил травмы и лечился в больнице.