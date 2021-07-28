Мужчина напал с ножом на сиделку на востоке Москвы

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Неизвестный мужчина, назвавшийся курьером, ранил ножом сиделку пожилой женщины в квартире на Кусковской улице на востоке Москвы. Пострадавшая госпитализирована, сообщил ТАСС в среду источник в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел на Кусковской улице в Москве. Неизвестный мужчина под видом курьера позвонил в одну из квартир и сообщил о доставке. Когда ему открыла дверь женщина, он нанес ей порядка десяти ножевых ранений. Пострадавшей оказалась сиделка проживающей в квартире пожилой москвички, она госпитализирована", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-службе столичного ГУ МВД России ТАСС сообщили, что злоумышленник задержан. "В полицию поступило сообщение о госпитализации с Кусковской улицы женщины с телесными повреждениями. Полицейские, прибыв на место, задержали подозреваемого в нанесении пострадавшей ножевых ранений", - сказал собеседник агентства.

По данному факту проводится проверка, обстоятельства случившегося устанавливаются.