Полиция проверяет сообщение о "минировании" Чернобыльской АЭС

КИЕВ, 28 июля. /ТАСС/. Украинская полиция проверяет сообщение о "минировании" Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), все контрольно-пропускные пункты (КПП) в зону отчуждения перекрыты на въезд. Об этом в среду сообщил член общественного совета при Госагентстве Украины по вопросам управления зоной отчуждения Ярослав Емельяненко.

"Только что ЧАЭС в очередной раз "заминировали". "102" [полиция] отреагировала на анонимное письмо о взрыве на ЧАЭС. На данный момент отрабатываются меры безопасности, перекрыты все КПП чернобыльской зоны на въезд", - написал он в Facebook.

Информация о возможном минировании, по словам Емельяненко, "притормозила работу предприятий чернобыльской зоны", сотни туристов вынужденно ждут завершения проверки этого сообщения.

Емельяненко связывает инцидент с последними изменениями законодательства о криминализации статьи за нелегальное проникновение в зону отчуждения.

На Украине с 2012 года ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, а при повторном преступлении - до восьми лет.

Авария на Чернобыльской АЭС, расположенной в Киевской области Украины, произошла 26 апреля 1986 года. Во время испытаний турбогенератора на четвертом энергоблоке станции произошли взрыв и пожар, которые привели к крупнейшей катастрофе в истории атомной энергетики. В результате выброса радиоактивных материалов около 600 человек из числа персонала станции и пожарных получили высокие дозы облучения, 28 из них умерли в течение 1986 года. Радиоактивному загрязнению подверглось более 200 тыс. кв. км. Наиболее загрязнены были северные районы Киевской и Житомирской областей Украинской ССР, Гомельская область Белорусской ССР и Брянская область РСФСР. Радиоактивные осадки выпали в Ленинградской области, Мордовии и Чувашии. Впоследствии загрязнение было отмечено в арктических областях СССР, Норвегии, Финляндии и Швеции. В ликвидации последствий катастрофы участвовали более 600 тыс. человек.