Суд признал законным приговор экс-полицейскому Смирнову за расстрел коллег в метро Москвы

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобу на приговор бывшему полицейскому Алексею Смирнову, расстрелявшему сотрудников отдела собственной безопасности МВД на станции метро "Рязанский проспект" в Москве и осужденному на 19 лет лишения свободы. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Михаил Корчагин.

"Суд принял решение отклонить жалобу стороны защиты Смирнова и оставил его приговор без изменения", - сказал он.

Мосгорсуд назначил наказание Смирнову в виде 19 лет лишения свободы, первую треть наказания он будет отбывать в тюрьме, остальную часть - в колонии строгого режима. Он также лишен специального звания старшего прапорщика полиции. Гособвинитель просил суд приговорить обвиняемого к 22 годам колонии строгого режима.

Суд также признал, что Смирнов не виновен по ч. 5 ст. 290 ("Вымогательство взятки должностным лицом с использованием своего служебного положения") и ст. 291.2 ("Мелкое взяточничество"). Его оправдали по этим эпизодам в связи с тем, что присяжные признали недоказанной вину экс-полицейского в вымогательстве взятки у гражданки Филиппин и гражданина Узбекистана.

Мосгорсуд решил взыскать со Смирнова 3,5 млн рублей в пользу родственников убитого им оперативника Максима Веялко. Как отмечается в приговоре, "в пользу несовершеннолетнего сына Веялко [следует] взыскать 1 млн рублей, в пользу родителей погибшего и его вдовы - по 700 тыс. рублей, в пользу его брата - 400 тыс. рублей, учитывая то, что ранее на имущество Смирнова был наложен арест, суд счел необходимым взыскать это имущество".

В приговоре также отмечается, что суд постановил рассмотреть иски других потерпевших, а иск о компенсации расходов, заявленный прокурором в пользу больницы, где проходил лечение пострадавший Алексей Лимонов, оставить на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.