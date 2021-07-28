Полиция в Екатеринбурге задержала мужчину, гулявшего с оружием в одном из ЖК

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Мужчина, которого заметили гуляющим с оружием по одному из жилых комплексов Екатеринбурга, задержан. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Группа немедленного реагирования ОП № 8 УМВД по Екатеринбургу, выезжавшая в микрорайон, где видели молодого человека с предметом, похожим на оружие, сработала оперативно. Подозреваемый по горячим следам был установлен и задержан. Сейчас его доставляют в дежурную часть территориального ОВД для допроса", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что оружием, с которым видели мужчину, оказался автомат для игры в страйкбол. "Это не боевое оружие. По итогам начавшейся проверки полиция примет обоснованное решение", - отметил Горелых.

Видео, где молодой человек с оружием идет мимо домов, было ранее в среду опубликовано на странице группы "ЖК Мичуринский" в социальной сети "ВКонтакте".