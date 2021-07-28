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Владельца закрытых под Ростовом рынков объявили в розыск по линии Интерпола

По данным источника, в ближайшее время Карим Бабаев "появится во всех базах данных разыскиваемых преступников"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июля. /ТАСС/. Предприниматель Карим Бабаев, который является владельцем закрытых по решению суда рынков в Аксайском районе Ростовской области и фигурантом дела об организации преступного сообщества, объявлен в международный розыск по линии Интерпола. Об этом в среду сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Интерполом решение принято, они взяли в работу, - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос об объявлении Бабаева в розыск. - Со дня на день он тоже появится во всех базах данных разыскиваемых преступников".

ТАСС пока не располагает официальным комментарием силовых структур по данному делу.

В среду на заседании коллегии прокуратуры Ростовской области заместитель генерального прокурора РФ Андрей Кикоть напомнил, что ряд участников преступного сообщества скрылся. "Они объявлены в международный розыск. Надо, чтобы все документы по ним попали в органы Интерпола и все было официально. Чтобы они во всех базах находились как разыскиваемые лица", - сказал Кикоть, слова которого привели ТАСС в пресс-службе Главного управления Генпрокуратуры РФ в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

Уголовное дело об организации преступного сообщества возбуждено в отношении семи человек, среди которых, помимо Бабаева, несколько его родственников, а также бывший глава администрации Аксайского района Виталий Борзенко. 13 апреля суд арестовал Борзенко и ряд других фигурантов на два месяца. Бабаев скрылся от правоохранительных органов. 

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